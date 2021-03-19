РИАМО - 19 мар. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов проинспектировал ход работ по установке новых грузовых и пассажирских лифтов в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов 18 марта посетил подмосковный Реутов. Он осмотрел ход работ по замене двух лифтов в доме на улице Дзержинского, 3/2. Проверки строительства и ремонта важнейших социальных объектов в муниципалитете члены фракции «Единой России» проводят на регулярной основе в рамках партийного проекта «Городская среда», - говорится в сообщении.

Всего в рамках программы капитального ремонта по плану 2020-2022 годов в многоэтажных домах Реутова заменят 41 лифт.

В ходе осмотра Ефимов отметил высокий уровень безопасности уже смонтированного лифтового оборудования в доме №3/2.

«Хотелось бы отметить, что до конца года в Реутове не будет ни одного лифта, который работал бы сверх нормативного срока его безопасной эксплуатации. Напомню, что этот срок не должен превышать 25 лет», - сказал Ефимов.

На данный момент в домах Реутова, где уже завершается нормативный срок работы старых лифтов, устанавливают новые подъемники. В северной части Реутова уже началась замена 11 лифтов в пяти многоквартирных домах. В доме на Дзержинского, 3/2 помимо грузового лифта поменяют и пассажирский, все работы завершат к началу апреля.