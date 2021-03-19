РИАМО - 19 мар. В столичном районе Отрадное появилась бесплатная стоянка, которая рассчитана на 30 машин, она находится на земельном участке по адресу: Северный бульвар, владение 3, корпус 1, сообщается на сайте мэра Москвы.

До появления бесплатной парковки на этом месте располагалась незаконная стоянка площадью порядка 450 кв м.

«На сегодня незаконные ограждение и пост охраны демонтированы. На освобожденной территории для жителей близлежащих домов организована бесплатная парковка на 30 машино-мест», — сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Забор и пост охраны площадью 10 кв м были возведены нелегальными предпринимателями. Они сделали это без разрешительной документации и брали с водителей плату за стоянку. Участок, где находилась стоянка, не был обременен земельно-правовыми отношениями.

Нарушение были устранены Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы после контрольно-инспекционных мероприятий на месте самостроя.