РИАМО - 19 мар. В развитие технопарков столицы было вложено свыше 37 миллиардов рублей, в настоящее время в них трудятся более 67 тыс. специалистов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В Москве работает уже 42 технопарка, в которых трудятся свыше 67 тысяч квалифицированных специалистов», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что каждый рубль налоговых льгот, предоставляемых городом, позволяет привлечь восемь рублей частных инвестиций.

Собянин отметил, что примером эффективности технопарков является научно-технический центр «Модуль». Он производит электронную начинку для авиации и космоса, компьютерного зрения и других высокотехнологичных систем.

По словам мэра, налоговые льготы позволили предприятию обновить производственные фонды, улучшить качество продукции и начать осваивать новую область разработок в сфере искусственного интеллекта.

Мэр сказал, что в настоящее время здесь создана мощная лаборатория, а ее вычислительными мощностями может воспользоваться любая компания, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта.

Технопарк «Модуль» располагается по адресу: 4-я улица 8 Марта, дом 3. Он состоит из шести корпусов, общая площадь которых составляет 14,5 тыс. кв. м.

На текущий момент в технопарке располагаются исследовательские подразделения и производства 18 высокотехнологичных компаний, где работает 695 человек. Суммарная выручка резидентов и арендаторов составляет около 2,8 миллиардов рублей в год, а средняя зарплата сотрудников – 121 тысяча рублей в месяц.

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