РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. Отлов двух оленей провели на территории подмосковного Королева, животных вернут нацпарк «Лосиный остров», в сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этой неделе в Королеве жители заметили оленя. По информации специалистов, в процессе поедания веточного корма животное дезориентируется в пространстве и выходит из естественной среды обитания в черту городской застройки.

«По данным представителя национального парка «Лосиный остров», оленей в городе было двое. Их обоих отловили и вернут в парк», - сообщили в пресс-службе.