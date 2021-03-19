РИАМО - 19 мар. Число региональных и муниципальных услуг Подмосковья, которые перевели в электронный вид, достигло 200, они доступны на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье с 2012 года по поручению губернатора ведется постоянная работа по повышению доступности государственных услуг населению. Только за прошлый год более 30 услуг и сервисов было переведено в «цифру». На сегодняшний день мы оцифровали и перевели в электронный вид 200 из 381 региональной и муниципальной услуги – это более половины всех услуг региона», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Юбилейной услугой, которую сделали электронной, стала услуга регионального Минтранса по получению разрешения на полеты беспилотников и выполнение других авиационных работ над территорией области.

Через портал uslugi.mosreg.ru можно получить различные услуги для жизни или бизнеса. Можно записаться к врачу, оформить выплаты на детей, записать ребенка в детский сад и школу, подать заявление на выдачу социальной или транспортной карты, оформить получение субсидии ЖКУ.

Предприниматели онлайн могут подать заявку на экспертизу проектной документации и получить разрешение на строительство объекта, оформить лицензию на ведение той или иной деятельности (например, такси, управление МКД или продажу алкогольной продукции), подать заявку на субсидию для малого и среднего бизнеса и многое другое.

С момента запуска сайта в электронном виде в Подмосковье оказали 11,4 млн услуг. Ежемесячно сайт посещают более 5 млн пользователей.

Помимо госуслуг на сайте работают около 30 цифровых сервисов для оффлайн нужд. Там можно оплатить коммунальные услуги, записаться на посещение в МФЦ или проверить статус заявления в нем, проверить тип своей учетной записи ЕСИА, узнать принадлежность автомобильных дорог, получить выписку из государственного лесного реестра и даже записаться на прививку от Covid‑19.

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