РИАМО - 19 мар. На базе городской клинической онкологической больницы № 1 открылся центр амбулаторной онкопомощи, который за три месяца работы посетили свыше 28 тыс. человек, порядка 6,5 тыс. из которых прошли лечение в дневном стационаре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В центре установлено современное оборудование, в процедурном кабинете установлена цистоскопическая стойка. В палатах, предназначенных для проведения химиотерапии, находятся ортопедические кровати и индивидуальные кнопки вызова медперсонала.
Реализация нового стандарта оказания онкопомощи ведется в Москве с 2019 года. Шесть многопрофильных онкоцентров созданы на базе самых крупных стационаров мегаполиса. В настоящее время за каждым из них закреплены жители одного или двух административных округов города. В центрах проводятся диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение.
Таким образом, специализированная помощь оказывается пациенту в одной организации. Это сокращает время на постановку диагноза, повышает его точность и помогает быстрее начать лечение.
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