РИАМО - 19 мар. На базе городской клинической онкологической больницы № 1 открылся центр амбулаторной онкопомощи, который за три месяца работы посетили свыше 28 тыс. человек, порядка 6,5 тыс. из которых прошли лечение в дневном стационаре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Центр создали в рамках нового стандарта оказания онкологической помощи. Здесь пациентам доступно полное медицинское сопровождение на всех этапах диагностики, специализированного лечения и дальнейшего наблюдения. В центре проводят лабораторные исследования, ультразвуковую и функциональную диагностику, эндоскопические исследования, а также ПЭТ-КТ-исследования и лучевую терапию», – говорится в сообщении.

В центре установлено современное оборудование, в процедурном кабинете установлена цистоскопическая стойка. В палатах, предназначенных для проведения химиотерапии, находятся ортопедические кровати и индивидуальные кнопки вызова медперсонала.

Реализация нового стандарта оказания онкопомощи ведется в Москве с 2019 года. Шесть многопрофильных онкоцентров созданы на базе самых крупных стационаров мегаполиса. В настоящее время за каждым из них закреплены жители одного или двух административных округов города. В центрах проводятся диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение.

Таким образом, специализированная помощь оказывается пациенту в одной организации. Это сокращает время на постановку диагноза, повышает его точность и помогает быстрее начать лечение.

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