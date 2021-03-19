РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Жители поселка Малаховка городского округа Люберцы обсудили благоустройство территории и установку новой детской игровой площадки по губернаторской программе, внесли свои предложения и замечания, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Залимхан Гаджиев.

По поручению заместителя министра по благоустройству Московской области Алексея Беловодова он провел встречу с жителями Малаховки совместно с начальником территориального управления «Малаховка-Красково» администрации муниципалитета Ольгой Байковой.

«Обсудили вопросы установки малых архитектурных форм и перечня дополнительных элементов на новой детской игровой площадке по адресу: Малаховка, улица Первомайская, дом №9, которая будет установлена в текущем году в рамках программы губернатора «Формирование современной комфортной городской среды». Также обсудили иные вопросы благоустройства территорий», - сказал Гаджиев.

Он напомнил, что в 2021 году в городском округе Люберцы по пяти адресам будут установлены детские игровые площадки по программе губернатора. Три - в поселке Красково по адресам: улица Чехова, дом №16, деревня Марусино, улица Буденного, дом №2, улица Карла Маркса, дом №81. Две - в Малаховке по адресам: поселок Овражки, улица Новая, дом №23, улица 1-я Первомайская, дом №9.