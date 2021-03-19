РИАМО - 19 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что любовь к своей стране делает россиян сильными и помогает объединиться для решения общих задач, сообщает REGNUM.

18 марта в столичных «Лужниках» состоялся концерт в честь семилетия со дня воссоединения Крыма с Россией. Со сцены президент РФ спросил собравшихся, любят ли они свою страну, на что зрители в едином порыве ответили: «Да!».

«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», - сказал Путин.

Бесплатный концерт на стадионе «Лужники» провели в рамках традиционных Дней Крыма в Москве. Участие в мероприятии также принял мэр Москвы Сергей Собянин.

На полуострове Крым 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Уже на следующий день руководство Крыма провозгласило независимость полуострова от Украины, а 18 марта президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров нашей стране. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма и России.