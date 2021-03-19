РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. С начала текущего года 21 пациентке перинатального центра Мытищинской городской клинической больницы вручили подарочный набор «Я родился в Подмосковье», учрежденный губернатором Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В состав набора входит все необходимое для первого года жизни младенца: одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. Также в наборе есть средства ухода для мамы. Все продукты в наборе безопасны, сертифицированы и в основном произведены в Московской области», - говорится в сообщении.

У рожениц также есть возможность вместо набора получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.