РИАМО - 19 мар. Движению общественной поддержки «Реутов - завтра» дали старт участники круглого стола, который прошел в округе в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В состав движения вошли активные жители города, представители трудовых коллективов и общественности, ветераны, лидеры молодежных организаций. Цель движения - поддержка и продвижение социально значимых инициатив, выдвинутых жителями города в первичных отделениях партии «Единая Россия» и в трудовых коллективах», - отмечается в сообщении.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов направил свое обращение участникам круглого стола.

«Я хорошо знаком с проблематикой городского округа Реутов. Как региональный депутат и секретарь регионального отделения партии, считаю, что инициативы, выдвинутые жителями, необходимо поддерживать на всех уровнях: основанные на насущных запросах, они направлены на формирование городской инфраструктуры и комфортной среды для жизни каждого жителя», - сказал спикер регионального парламента.

Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев в свою очередь отметил важность ремонта дорожной сети, оснащения современным оборудованием детских садов, школ и медицинских учреждений, а депутат Мособлдумы Тарас Ефимов изъявил готовность возглавить работу по продвижению вопросов благоустройства придомовых территорий, устройства освещения, ремонта подъездов и капремонту многоквартирных домов.

«Такие запросы есть, и именно они определяют жизнь конкретных людей в каждом доме, их удовлетворенность содержанием дворов, работой по ремонту детских и спортивных площадок, что в конечном итоге влияет на общий уровень городской жизни», - отметил Ефимов.

В обсуждении также участвовали депутаты горсовета, заместитель генерального директора ВПК «НПО Машиностроения» Олег Дегтярев, председатель Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова - всего более 70 человек. Начальником штаба движения избрана депутат горсовета Анна Бабалова.

Широкое обсуждение социально значимых для города инициатив продолжится в трудовых коллективах и общественных организациях Реутова. Приоритетные инициативы жители определят голосованием, которое намечено на май.