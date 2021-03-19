РИАМО - 19 мар. Движению общественной поддержки «Реутов - завтра» дали старт участники круглого стола, который прошел в округе в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.
«В состав движения вошли активные жители города, представители трудовых коллективов и общественности, ветераны, лидеры молодежных организаций. Цель движения - поддержка и продвижение социально значимых инициатив, выдвинутых жителями города в первичных отделениях партии «Единая Россия» и в трудовых коллективах», - отмечается в сообщении.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов направил свое обращение участникам круглого стола.
«Я хорошо знаком с проблематикой городского округа Реутов. Как региональный депутат и секретарь регионального отделения партии, считаю, что инициативы, выдвинутые жителями, необходимо поддерживать на всех уровнях: основанные на насущных запросах, они направлены на формирование городской инфраструктуры и комфортной среды для жизни каждого жителя», - сказал спикер регионального парламента.
Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев в свою очередь отметил важность ремонта дорожной сети, оснащения современным оборудованием детских садов, школ и медицинских учреждений, а депутат Мособлдумы Тарас Ефимов изъявил готовность возглавить работу по продвижению вопросов благоустройства придомовых территорий, устройства освещения, ремонта подъездов и капремонту многоквартирных домов.
В обсуждении также участвовали депутаты горсовета, заместитель генерального директора ВПК «НПО Машиностроения» Олег Дегтярев, председатель Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова - всего более 70 человек. Начальником штаба движения избрана депутат горсовета Анна Бабалова.
Широкое обсуждение социально значимых для города инициатив продолжится в трудовых коллективах и общественных организациях Реутова. Приоритетные инициативы жители определят голосованием, которое намечено на май.
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