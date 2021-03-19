РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Жители деревни Сухарево городского округа Мытищи могут пройти диспансеризацию в поликлинике №7, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Жители деревни Сухарево могут пройти диспансеризацию в поликлинике №7. Для этого необходимо записаться на прием к терапевту. Запись проводится через портал «Госуслуги» или колл-центр губернатора: 8(800)550-50-30», - говорится в сообщении.

Поликлиника расположена по адресу: деревня Сухарево, Стародмитровское шоссе, дом 1А, владение 5.