РИАМО - 19 мар. Управление ФАС России по Подмосковью вынесло постановление о привлечении ООО «Комфортлифт» к административной ответственности за неисполнение законного предписания, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее антимонопольное ведомство выдало компании законное предписание, которое в итоге не было выполнено. В связи с этим в отношении общества возбудили дело об административном правонарушении. Ответственность за него предусматривается частью 2.1 статьи 19.5 КоАП РФ.

«По результатам рассмотрения указанного дела на ООО «Комфортлифт» наложен штраф в размере 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Наказание по части 2.1 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает административный штраф на должностных лиц в размере от 16 до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, а штраф для юрлиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.