РИАМО - 19 мар. В гостинице в Химках подготовили номера для жильцов дома, где произошел взрыв, в них разместятся 14 человек, жильцам дома будет оказана психологическая помощь, сообщили в администрации округа.

Глава округа Дмитрий Волошин сообщил, что пострадавшим жителям будет оказана вся необходимая помощь.

«Эвакуированы жители двух подъездов. 14 человек разместят в гостинице, для них подготовлено 7 номеров. Также развернут пункт временного размещения в лицее», - сообщили в администрации.

Люди будут обеспечены горячим питанием. Им будет оказана психологическая помощь, а тем, кому необходимо — госпитализация.

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил, что семьям погибших окажут материальную помощь.

Взрыв газа рассматривается как предварительная причина взрыва в жилой девятиэтажке. В результате происшествия погибло 3 человека, еще 4 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>