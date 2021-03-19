РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. В Королеве проверили работу изолятора временного содержания, проверка не выявила нарушений, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Проверку провели член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов и председатель Общественного совета при УМВД России по Королеву Владимир Бугреев в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции.

«Члены Общественного совета посетили изолятор временного содержания и центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Королеву. Цель данной проверки - соблюдение прав задержанных, уровня медицинского, материально-технического обеспечения подразделений, а также требований санитарно-эпидемиологического содержания помещений», - сказала Еруновская.

Общественники осмотрели камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых, прогулочный двор, проверили состояние и оснащение медицинского пункта, следственных кабинетов ИВС. Они также пообщались с задержанными, замечаний со стороны граждан в ходе проверки не поступило.

Осматривая помещения центра, в которых содержатся иностранные граждане, Леонов отметил, что в комнатах чисто, имеются необходимые постельные и бытовые принадлежности. В здании есть комната матери и ребенка, медпункт, уютная столовая. Большое внимание уделяется безопасности: во всех помещениях установлены камеры видеонаблюдения.

«Замечаний к условиям содержания не выявлено, права граждан, содержащихся в ИВС и ЦВСИГ, не нарушаются. Похвально, что в ИВС есть библиотека. Решили ее пополнить и привезли книги отечественной и зарубежной художественной литературы», - добавил он.