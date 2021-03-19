РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. Одного из двух замеченных на улицах в Королеве оленей отловили, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этой неделе в Королеве жители заметили оленя. По информации специалистов, в процессе поедания веточного корма животное дезориентируется в пространстве и выходит из естественной среды обитания в черту городской застройки.

«По данным представителя национального парка «Лосиный остров», оленей в городе было двое. Одного из них уже отловили, а второго планируют отловить сегодня (19 марта - ред.) и вернуть в естественную среду обитания», - сообщили в пресс-службе.

Оленей видели в разных частях города.