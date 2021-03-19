РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. В пятницу сотрудники Административной-пассажирской инспекции Московской области, представители управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи и РЖД на станции Балашиха информировали жителей о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных объектах и недопустимости пересечения путей в неустановленных местах, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Цель нашего сегодняшнего совместного рейда на железнодорожной станции Балашиха – информирование пассажиров о необходимости соблюдения правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. Мы раздали пассажирам более 15 памяток по правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также разместили их на кассах и железнодорожных платформах», – сказала начальник отдела управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ирина Ермакова.

Она добавила, что подобные рейды проводятся на железнодорожных станциях городского округа регулярно как в местах, где имеются «народные тропы», так и на пешеходных настилах и платформах.

Однако, несмотря на проводимую работу, пассажиры зачастую пересекают железнодорожное полотно там, где им удобнее, пренебрегая правилами и законом. Повреждают ограждение, делая дыру в заборе, чтобы перейти железную дорогу и сократить время и путь.

По словам начальника железнодорожной станции Балашиха Александра Вяльцева, у пассажиров станции, где с марта 2020 года проходит реконструкция и оборудован временный пешеходный переход, популярностью пользуются три «народные тропы».

«Оборудованный санкционированный пешеходный переход есть только в одном месте – вблизи автобусной остановки «Зеленая». Здесь есть громкоговорители для оповещения населения и информационные таблички, проведено освещение», – подчеркнул Вяльцев.

Он отметил, что самый опасные пассажиры – это школьники и студенты. Больше всего нарушений допускают именно они: не только перебегают перед составами, именно среди них много зацеперов, которые цепляются с боковых или торцевых сторон вагонов поезда.

Строительство станции Балашиха планируют завершить до конца 2021 года. После окончания работ здесь появятся новое здание вокзала, платформа с навесом, крытый надземный пешеходный переход и турникетный павильон с кассами.