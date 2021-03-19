РИАМО - 19 мар. Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Люберцах — 61, а также Химках — 52, всего за сутки в регионе выявили 605 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

40 случаев коронавируса выявили в Сергиево-Посадском округе, 32 – в Королеве, по 31 – в Балашихе и Красногорске, 28 – в Пушкинском округе, 27 – в Наро-Фоминском округе, 23 – в Одинцовском округе, 22 – в Ступине, 21- в Щелкове, 18 – в Домодедове, по 15 случае – в Жуковском и Мытищах, по 14 – в Ленинском округе и Подольске, по 12 – в Орехово-Зуевском и Дмитровском округах.

Десять случаев заражения зафиксировали в Лобне, по девять – во Фрязине, Дзержинском и Раменском округе, по семь – в Клину, Рузском и Богородском округах, по шесть – в Долгопрудном, Дубне, Зарайске и Ивантеевке, Истре, по пять – в Краснознаменске и Серпухове, по четыре – в Коломне и Воскресенске, по три – в Егорьевске, Котельниках и Волоколамском округе.

По два случая Covid-19 выявили в Кашире, Лосино-Петровском, Лыткарине, Озерах, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке, Электростали и Чехове, по одному – в Луховицах, Можайском и Талдомском округах, Павловском Посаде.

Ни одного случая заболевания не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Солнечногорске, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 225 238 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 5 210 человек, выздоровели и выписались 184 628 человек.

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Текстовая трансляция

19 МАРТА

- Мособлдума готова ответить на любые вопросы жителей о вакцинации от Covid‑19.

- Названы округа‑лидеры Подмосковья по новым случаям Covid‑19 за сутки. Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Люберцах — 61.

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.