РИАМО - 19 мар. Восстановление жилой девятиэтажки в Химках, пострадавшей от взрыва, продлится три недели, жильцам дома на это время выделят жилье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор лично прибыл на место происшествия.

«С пятого по девятый этаж жители в течение следующих двух недель не смогут проживать. В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС для того, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. Следующие три недели мы все полностью отремонтируем», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что все работы по восстановлению дома будут проведены за счет регионального бюджета.

«Очень похоже, что это взрыв бытового газа. К сожалению, это происходит по разным причинам. <...> Разрушения незначительные, относительно, конечно», - добавил Воробьев.

В настоящее время жильцы пострадавшего дома размещены в гимназии. Далее им предоставят места для проживания в гостиницах и домах отдыха на три недели, пока будут идти восстановительные работы.

«Наш строительный блок после обследования сделает оперативно все, что касается восстановления подъезда. Мы сделаем ремонт и все, что положено», - заключил Воробьев.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что жильцы могут прийти во временный пункт размещения или отправиться к родственникам.

«С этим проблем нет. Все места будут предоставлены бесплатно», - сказал Хромушин.

ЧП произошло на Зеленой улице, 16. Взрыв газа рассматривается как предварительная причина взрыва в жилой девятиэтажке. В результате происшествия погибло 3 человека, еще 4 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи.

Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома, а также разобраться в причинах произошедшего.