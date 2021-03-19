РИАМО - 19 мар. Власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он находится на месте происшествия.

ЧП произошло утром в пятницу на Зеленой улице, 16. Взрыв газа рассматривается как предварительная причина взрыва в жилой девятиэтажке. В результате происшествия погибло 3 человека, еще 4 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи.

«Сейчас разбор завалов практически окончен. Пострадавшим оказывается помощь. Все, что касается выплат - они будут сделаны. Понятно, что этим не вернешь троих погибших», - сказал Воробьев.

Он добавил, что выяснением обстоятельств ЧП занимаются правоохранительные органы.

Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома, а также разобраться в причинах произошедшего.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>