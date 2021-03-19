РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Пожарные ликвидировали возгорание на автомойке возле Центрального рынка в подмосковном Подольске, погибших и пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«19 марта в 9:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на автомойке на улице Советской, 25. Огнеборцы в 9:38 ликвидировали открытое горение, в 9:59 - последствия пожара. Погибших и пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.