РИАМО - 19 мар. Вопрос о восстановлении жилого дома в Химках, пострадавшего от взрыва, будет решен 20 марта, после завершения разбора завалов и следственных действий, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Когда отработает следственный блок, будем принимать решение о восстановлении дома, подъездов и ремонте всех необходимых квартир», - сказал Хромушин.

Согласно визуальной проверке, в первом, втором и третьем подъездах нарушений целостности конструктивных элементов здания нет. Окончательную проверку проведет специализированная лаборатория. В пострадавшем четвертом подъезде будет отключено водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение.

«В первый, второй подъезды можно будет вернуть жителей. По первому, второму и третьему подъездам решение о впуске людей будет принято в течение часа. По четвертому, я думаю, мы дождемся лаборатории, которая будет работать в течение 8 часов на контроль целостности конструктивных элементов. Завтра (20 марта - ред.) решение будет принято», - уточнил Хромушин.

По его словам, жилицам четвертого подъезда разрешат войти в свои квартиры после окончания следственных мероприятий и разбора завалов.

«Разрешат войти с тем, чтобы забрать необходимые личные вещи до момента принятия решения по ремонту», - отметил Хромушин.

ЧП произошло утром в пятницу на Зеленой улице, 16. Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома, а также разобраться в причинах произошедшего.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>