РИАМО - 19 мар. Народная артистка России Надежда Бабкина отметит свой день рождения в кругу близких друзей и коллег, в пятницу артистке исполняется 71 год, сообщает Nation News.

«Вышло шесть репортажей про Надежду Георгиевну, она присутствовала в студии. Звонки не прекращаются со вчерашней ночи, она на все отвечает. Свой день рождения она отметит сегодня в кругу коллег и подруг», - сказал концертный директор артистки Сергей Горох.

Он также рассказал, что коллективу «Русской песни» в этом году исполняется 45 лет.

«Будет новая программа, посвященная юбилею. В ней будет много креативных идей. Вы услышите новую русскую песню, с новыми аранжировками, фишками, интересными приемами, с синтезом в разных жанрах. Все самое интересное впереди и ждет нас осенью», - подчеркнул концертный директор.

Бабкина родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинске Астраханской области. Будучи потомственной волжской казачкой, она пела с раннего детства и уже в десятом классе победила на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской народной песни.

Удостоена звания Народной артистки России (1992), Народной артистки Республики Карелия (2007), Народной артистки Чеченской Республики (2010), Народной артистки Республики Ингушетия (2012); обладает множеством почетных наград.

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