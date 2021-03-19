РИАМО - 19 мар. Взрыв газа рассматривается как предварительная причина взрыва в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Взрыв в жилом доме, пока взрыв газа по предварительной версии. Разрушены несколько межквартирных и два межэтажных перекрытия», - сказал Хромушин.

Он добавил, что в результате взрыва разрушены четыре квартиры, две из них пострадали серьезно.

ЧП произошло утром в пятницу на Зеленой улице, 16. Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома, а также разобраться в причинах произошедшего.