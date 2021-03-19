РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В СНТ «Березка 1» микрорайона Климовск подмосковного Подольска сгорела жилая постройка, причиной возгорания мог стать водонагревательный прибор, пострадавших нет, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (в пятницу - ред.) на территории СНТ «Березка 1» произошло возгорание жилой постройки. По предварительной информации, причиной возгорания стал водонагревательный прибор. Пострадавших нет. Уважаемые жители, будьте бдительны, следите за техническим состоянием электроприборов, не оставляйте их включенными на долгое время и без присмотра», - говорится в сообщении.

Теруправление администрации округа поблагодарило огнеборцев за своевременное реагирование и оперативную ликвидацию пожара.