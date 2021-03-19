РИАМО - 19 мар. В Щелкове продолжается снос незаконно установленных гаражей-«ракушек», самовольно установленные сооружения демонтируют на улице Чехова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Владельцам самовольно установленных гаражей типа «ракушка» по адресу: Щелково, улица Чехова (в районе ГСК «Заречный») необходимо в семидневный срок произвести снос самовольно установленных некапитальных сооружений», - говорится в сообщении.

Если в указный срок они не будут снесены, администрация городского округа примет установленные законом меры по принудительному сносу сооружений.

Справочную информацию можно получить в управлении по благоустройству администрации Щелкова по адресу: площадь Ленина, дом 2 кабинет 301, телефон: 8(496)561-11-45.