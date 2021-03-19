РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Власти подмосковного Подольска назвали категории иностранных граждан, которые могут пройти вакцинацию от Covid-19, сообщается на сайте администрации округа.

«В пунктах вакцинации городского округа Подольск могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции иностранные граждане. В том числе имеющие вид на жительство на территории РФ; разрешение на временное пребывание; официально трудоустроенные (имеющие патент), при наличии СНИЛС и паспорта с переводом», - говорится в сообщении.

В пунктах вакцинации при учреждениях здравоохранения сделать прививку можно по будням с 08:00 до 20:00 и в субботу с 08:00 до 14:00. Это расписание верно для Подольской районной больницы, Подольской взрослой поликлиники №1, Подольской горбольницы №2, Подольской горбольницы №3, Климовской городской больницы №2», - говорится в сообщении.

В сельской амбулатории поселка Быково прививают по будням с 8:00 до 14:00, в субботу с 8:00 до 12:00, в Львовской районной больнице по будням с 8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

В мобильных пунктах вакцинации в гипермаркете «Глобус» по будням с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00; в торговом центре «Остров сокровищ» в будние и выходные дни с 13:00 до 18:00; в торговом центре «Галерея» в будние дни с 14:00 до 19:30, в субботу и воскресенье с 14:00 до 18:00; в торговом центре «Капитолий» в будние дни с 12:00 до 19:00, в субботу с 12:00 до 16:00.

В Многофункциональном центре на улице Кирова, 39, в будние дни делают уколы с вакциной с 11:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 17:00. В помещении общественной палаты на улице Кирова, 4 (вход со стороны концертного зала администрации) в будние дни и в субботу с 9:00 до 12:00.

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19 МАРТА

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.