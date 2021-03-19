РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил сотрудников управляющей компании «ЛГЖТ» с Днем работника ЖКХ и вручил им премии и благодарственные письма, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в управляющей компании отпраздновали День работника ЖКХ. С праздником работников приехали поздравить также депутат Московской областной думы Игорь Коханый, член местного политсовета партии «Единая Россия», муниципальный куратор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», гендиректор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов.

«У вас замечательный коллектив, который не сложишь за месяц или год. Это годы работы, у вас работают специалисты высокого класса, а Мамед Кескинович у вас профессор уже в этих вопросах. Управлять домами - это крайне сложно, мы управляем ими в режиме онлайн», - сказал Ружицкий.

Он вручил сотрудникам «ЛГЖТ» почетные грамоты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и премии в размере 5 тысяч рублей, а также медали главы Люберец за добросовестный труд и премии в размере 5 тысяч рублей.

Депутат Мособлдумы также наградил благодарственными письмами и премиями сотрудников управляющей компании. Азизов поблагодарил главу Люберец и депутата за поддержку и помощь.