РИАМО - 19 мар. Закон об ответственном обращении с животными в ближайшее время будет дорабатываться, сообщила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Тимофеева.
Она отметила, что на данный момент есть ряд дополнений в этот закон, который уже начинает рассматриваться. Поправки касаются собак-поводырей, использования животных в культурно-зрелищных целях и обращения с бездомными животными.
При этом Тимофеева подчеркнула, что главный закон о запрете отстрела бездомных животных остается неизменным.
Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в РФ с 1 января 2020 года. Согласно ему, все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку и возвращаться в места обитания.
За минувший год ряд регионов столкнулись с трудностями при выполнении данного федерального закона, а некоторые из них предложили отстреливать бездомных животных, так как на их содержание и чипирование в местном бюджете не нашлось средств.
Проект закона, согласно которому органы государственной власти субъектов РФ, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, могут осуществлять собственное правовое регулирование численности находящихся в приютах животных без владельцев, был внесен в Госдуму 15 марта.
Как работает онлайн‑сервис для поиска хозяев бездомным животным «Хвосты и лапки»>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии