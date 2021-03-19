РИАМО - 19 мар. Закон об ответственном обращении с животными в ближайшее время будет дорабатываться, сообщила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Тимофеева.

«Закон об ответственном обращении с животными мы донастраиваем и будем его донастраивать, потому что там речь идет не только о животных без владельцев, о животных служебных, о диких животных, которые проживают в квартирах», — сказала Тимофеева журналистам.

Она отметила, что на данный момент есть ряд дополнений в этот закон, который уже начинает рассматриваться. Поправки касаются собак-поводырей, использования животных в культурно-зрелищных целях и обращения с бездомными животными.

При этом Тимофеева подчеркнула, что главный закон о запрете отстрела бездомных животных остается неизменным.

Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в РФ с 1 января 2020 года. Согласно ему, все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку и возвращаться в места обитания.

За минувший год ряд регионов столкнулись с трудностями при выполнении данного федерального закона, а некоторые из них предложили отстреливать бездомных животных, так как на их содержание и чипирование в местном бюджете не нашлось средств.

Проект закона, согласно которому органы государственной власти субъектов РФ, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, могут осуществлять собственное правовое регулирование численности находящихся в приютах животных без владельцев, был внесен в Госдуму 15 марта.

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