РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Мытищинский баскетбольный клуб «Олимпик» стал обладателем Кубка Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Олимпик» успешно выступил в финале четырех розыгрыша Кубка Московской области. Решающие матчи турнира прошли в Дзержинском. В полуфинале мытищинцам выпало встретиться с дзержинской «Орбитой». Хозяева паркета были серьезно настроены на трофей. Лишь в начале заключительной четверти мытищинцам удалось закрепиться на отметке в плюс 10 очков.

«Это преимущество сохранилось до конца встречи – 82:71. В финал помимо «Олимпика» вышел лыткаринский «Кристалл». Эти команды на протяжении последних лет делят между собой все значимые подмосковные баскетбольные трофеи. В этот раз по-настоящему напряженной борьбы не получилось. Мытищинский клуб сразу захватил инициативу, планомерно наращивая отрыв в счете на протяжении всего времени игры, в итоге одержав убедительную победу – 77:61», – говорится в сообщении.

В ближайшую субботу стартует плей-офф баскетбольной Суперлиги Московской области. В 1/8 финала «Олимпик» примет на домашней площадке спортцентра «Строитель» сергиево-посадский «Луч». Начало встречи в 14:30.