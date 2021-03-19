РИАМО - 19 мар. В СК завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего участника несанкционированной акции 23 января в Москве, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы и туловища. После этого скрылся», - сказала Иванова.

Задержать подозреваемого удалось благодаря совместной работе СК РФ и МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следователи провели обыски по местам жительства фигуранта и обнаружили вещи, имеющие значение для дела. В том числе одежду, в которую был одет обвиняемый 23 января.

В рамках расследования проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. В Следственном комитете собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.