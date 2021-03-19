РИАМО - 19 мар. Детскую версию приложения Instagram собирается запустить американская компания Facebook, новая версия будет предназначена для детей до 13 лет, сообщает Nation News.

«Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое», — сказал представитель Facebook Джо Осборн.

Похожая система есть и в Messenger Kids – приложении, которое Facebook выпустил ранее. Оно было создано для того, чтобы обмениваться сообщения под родительским контролем, которым собираются оснастить и детскую версию Instagram.

Instagram — это сервис, позволяющий снимать креативные фото и видео, редактировать их, а также делиться ими с друзьями и родственниками.