РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Власти городского округа Мытищи и белорусского города-побратима Жодино Минской области обсудили совместные планы в ходе интернет-встречи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Темой встречи стало 25-летие установления партнерских связей и планы на юбилейный год.

«Мы на протяжении всех 25 лет ведем тесно сотрудничество на уровне муниципалитетов. У нас есть совместные программы по молодежи, культуре, спорту. Это народная дипломатия, которая дает много возможностей для них и для нас и с точки зрения взаимного изучения опыта работы на уровне муниципалитетов и просто дружеских связей. В наше время очень важна для молодежи возможность расширения кругозора со своими соседями», - сказал глава Мытищ Виктор Азаров.

На 2021 год намечено много событий с участием белорусских побратимов. Реализация этих планов зависит и от открытия границ между государствами.