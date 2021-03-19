РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. В городском округе Мытищи в деревне Большая Ивановская 20 марта отключат электроэнергию, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мытищинский РЭС сообщает, что 20 марта состоится отключение электроэнергии в указанный период не более 1 часа в связи с производством работ на ТП-808. Под отключение попадает населенный пункт – деревня Большая Ивановская», – говорится в сообщении.

Электричества не будет с 08:00 до 17:00.