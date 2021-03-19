РИАМО - 19 мар. Открытое горение локализовали на площади 32 кв. м. после взрыва в девятиэтажке в Химках, причины произошедшего продолжают устанавливать, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«В 10:24 на пульт МЧС поступил сигнал о хлопке, предположительно, бытового газа с последующим возгоранием. В 11:03 была локализация открытого горения на площади 32 квадратных метра», — сказал Полетыкин.

Он уточнил, что также произошло разрушение перекрытий между 8 и 9 этажом между квартирами на площади 24 квадратных метра.

В результате инцидента семь человек пострадало, три человека погибло, один из них ребенок.

«Сейчас устанавливаются причины пожара. Сил и средств хватает, продолжаем работать», — заключил начальник регионального главка МЧС.

ЧП произошло утром в пятницу на улице Зеленой, 16. Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома, а также разобраться в причинах произошедшего.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>