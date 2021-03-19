РИАМО - 19 мар. Открытое горение локализовали на площади 32 кв. м. после взрыва в девятиэтажке в Химках, причины произошедшего продолжают устанавливать, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
Он уточнил, что также произошло разрушение перекрытий между 8 и 9 этажом между квартирами на площади 24 квадратных метра.
В результате инцидента семь человек пострадало, три человека погибло, один из них ребенок.
«Сейчас устанавливаются причины пожара. Сил и средств хватает, продолжаем работать», — заключил начальник регионального главка МЧС.
ЧП произошло утром в пятницу на улице Зеленой, 16. Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома, а также разобраться в причинах произошедшего.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии