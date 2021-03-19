РИАМО - 19 мар. Исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров заявил об обыске в московском офисе организации, передает ТАСС.

«Мы знаем, что в наш московский офис пришли какие-то люди и начали обыск», - сказал он.

При этом неизвестно, кто именно проводит обыск. По словам пресс-секретаря организации Игоря Прилипко, в обыске в столичном офисе принимают участие порядка девяти человек.

Кроме того, по его словам, обыск провели в квартире координатора «Открытой России» Марии Кузнецовой. Также правоохранители пришли к председателю организации Анастасии Бураковой.