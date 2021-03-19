РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В рамках международной экологической акции «Час Земли» 27 марта в городском округе Люберцы на час отключат подсветку на здании администрации муниципалитета и ДК, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках ежегодной международной акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли» в городском округе Люберцы 27 марта с 20:30 до 21:30 погаснет подсветка на здании администрации муниципалитета, а также Дворца культуры. Каждый люберчанин может поучаствовать в этом важном событии - достаточно отключить освещение и электрические приборы на момент проведения Часа Земли», - отметил Ружицкий.

Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю или предпоследнюю субботу марта. Она призывает всех выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к экологическим проблемам.

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии в 2007 году, а в 2009 году стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. В России акция проводится с 2009 года.