РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных и городской прокурор Николай Развозжаев проведут прием граждан 29 марта, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В соответствии с утвержденным графиком 29 марта проводятся совместные тематические приемы граждан главой городского округа Домодедово Александром Двойных и домодедовским городским прокурором Николаем Развозжаевым», - говорится в сообщении.

Прием пройдет на темы: защита трудовых прав граждан, включая право на своевременную и в полном объеме оплату труда, и защита прав инвалидов, ветеранов, престарелых, малоимущих и семей, имеющих детей.

Записаться на прием можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(496)792-41-11.