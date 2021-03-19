РИАМО - 19 мар. В лаборатории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского за год провели 1,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в мае здесь проводили до 7,3 тыс ПЦР-исследований в день, а сейчас - до 12 тыс тестов в сутки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Уже в апреле лаборатория начала проводить тесты на антитела к Covid-19. На данный момент проведено более миллиона исследований, в сутки выполняется около 5-7 тыс тестов», – говорится в сообщении.

Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом открылся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 20 марта прошлого года.

За это время институт, который ранее не работал с инфекционными заболеваниями, представил собой стационар первого эшелона. Он же попал в перечень ведущих центров по борьбе с Covid-19, а его врачам удалось внедрить в практику наиболее передовые методы лечения, спасшие жизни тысячам пациентов. Тем не менее НИИ не перестал быть многопрофильным стационаром. Он продолжает оказание экстренной и плановой помощи пациентам с другими болезнями.

Ныне инфекционный, а ранее кардиологический корпус переоборудовали под новые нужды за пять дней. Там появились «красные» и «зеленые» зоны, которые оснастили необходимыми для безопасной и комфортной работы сотрудников вещами: модернизированной системой вентиляции, новым оборудованием, табличками и информационными знаками.

Директор НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, член Клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков отметил, что на текущий момент в отделении 135 коек, большинство из которых – реанимационные, их количество составляет 92 единицы. Это объясняется тем, что здесь спасают критических и самых тяжелых пациентов.

Он добавил, что институт уже многие годы – лидер по объему высокотехнологичных вмешательств, а в 2020 году, несмотря на пандемию, его специалисты выполнили еще больше операций и превысили собственные показатели.

Первыми, кто стал применять термический гелий, а также использовать гипербарическую оксигенацию и плазму реконвалесцентов, были врачи Склифа. Упомянутые методы помогли облегчить состояние пациентов и справиться с болезнью быстрее. За год в отделении трансфузиологии института плазму сдали порядка 4,5 тыс доноров.

Новое оборудование получила не только «красная» зона. В течение года в институте переоснастили разные отделения. Таким образом, новые аппараты получили эндоскописты, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, радиохирурги, а также специалисты по диагностике.

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Текстовая трансляция

19 МАРТА

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.