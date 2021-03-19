РИАМО - 19 мар. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в подмосковных Химках, где погибли три человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Утром в девятиэтажном доме на Зеленой улице, 16 прогремел взрыв. Обрушились перекрытия 8 и 9 этажей, после чего последовало возгорания 5 квартир. Обнаружены тела трех человек — мужчины и двоих детей.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ). На место происшествия выехал и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков», — сообщили в пресс-службе.

На месте ЧП работают следователи. Они осматривают квартиры и оборудование с применением криминалистической техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил выяснить причины взрыва и взял ситуацию на личный контроль. Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>