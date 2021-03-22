Как самозанятым получить государственный микрозайм в Подмосковье

Срок действия программы
С февраля 2021 года самозанятые (граждане, которые платят налог на профессиональный доход – НПД) в Московской области могут получить займ от государства. Программа действует до 31 декабря 2021 года.
Однако, по мнению кандидата экономических наук, доцента экономического факультета РУДН Дарьи Карповой, ее, скорее всего, продлят, так как вопрос по организации поддержки самозанятых в регионах находится на контроле у президента РФ, а эксперимент по использованию НПД рассчитан на 10 лет – до 31 декабря 2028 года.
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Условия для выдачи микрозайма
Чтобы получить займ от государства, нужно быть зарегистрированным налогоплательщиком на территории Подмосковья. Также у самозанятого не должно быть отрицательной кредитной истории за последние три года, а планируемый доход должен покрывать суммы, которые потребуются для погашения займа.
Среди других требований – поручительство супруга (если гражданин состоит в браке) и обеспечение кредита (если займ превышает сумму в 250 тысяч рублей и у заявителя нет положительной кредитной истории) – это может быть имущество, например, автомобиль.
При этом самозанятому могут отказать в приеме имущества в качестве залога, залоговая стоимость которого менее 40 тысяч рублей или его возраст превышает минимальный срок
полезного использования (согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»). Также залогом не может выступать недвижимое имущество, которое является единственным жильем собственника, а также с проживающими (зарегистрированными) в нем лицами.
Наконец, займ не выдадут, если в момент обращения за ним гражданин проходит процедуру банкротства, а также если сдает в аренду жилую недвижимость как самозанятый.
Ограничение действует и по количеству займов: не более двух одному лицу.
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Сумма займа
Займы самозанятым предоставляет Московский областной фонд микрофинансирования.
Размеры займа составляют от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. под 6,35% годовых (1,5 ключевых ставки Банка России). При этом размер ставки фиксированный на период действия договора займа и начисляется на сумму фактической задолженности.
Если вы берете у государства в долг более 100 тысяч рублей, придется продолжать быть самозанятым как минимум еще два года с момента выдачи.
Порядок погашения займа
Сроки выплаты составляют от трех до 12 месяцев, можно оформить отсрочку на три месяца. Возможно и досрочное погашение.
Необходимые документы
Пакет документов для обращения за выдачей микрозайма следующий:
заявка;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
анкеты заявителя и поручителя (если есть);
паспорт заявителя;
справка о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход, сформированняя в личном кабинете сервиса «Мой налог», подписанная электронной подписью ФНС РФ (документ должен быть не старше пяти дней на момент подачи документов);
копия СНИЛС;
копия паспорта супруга(и) заемщика;
копия СНИЛС супруга(и) заемщика;
справка о доходах по налогу на профессиональный доход за последние полгода (не старше пяти дней, также из личного кабинета сервиса «Мой налог», подписанная электронной подписью ФНС);
справка из Бюро кредитных историй;
документы, подтверждающие иные доходы заявителя за период не менее шести месяцев до даты подачи заявки на микрозайм – при наличии (это может быть справка 2-НДФЛ, доходы от сдачи имущества в аренду, пенсия, выписки по банковским счетам и др.);
упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за последние полгода (заполняется на бланке Фонда);
описание деятельности заявителя с указанием целей использования займа и планируемых доходов.
Могут потребоваться и иные документы, например, паспорт транспортного средства, если автомобиль предоставляется в качестве залогового имущества. Подробнее узнать об этом можно на сайте Фонда.
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Куда обращаться
Обращаться за микрозаймом необходимо в Московский областной фонд микрофинансирования, расположенный по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, секция Г, 12 этаж, офис 10.
Перед визитом требуется предварительная запись по телефонам: 8 (495) 730-50-76, 8 (495) 118-25-76.
Официальный сайт Фонда, e-mail fond@mofmicro.ru.
Сроки рассмотрения заявки
Рассмотрение заявки от самозанятого проходит в течение десяти рабочих дней.
Если решение положительное, Фонд подготовит все необходимые документы (в том числе договор займа) и не позднее одного рабочего дня с момента принятия решения оповестит о нем гражданина, претендующего на кредит по телефону или по электронной почте.
После этого нужно будет подъехать в офис Фонда, подписать необходимые документы.
Займ начисляется в безналичной форме, на счет заявителя.
Советы экспертов
По мнению Дарьи Карповой, если услуги самозанятого пользуются устойчивым спросом, то привлечение микрозайма на льготных условиях для решения текущих задач – это вполне реальная поддержка.
«Если же спрос на ваши услуги плохо прогнозируем, и вы только пробуете себя в качестве самозанятого, лучше отказаться от любого варианта заемного финансирования», – считает Карпова. При этом получение микрозайма вне госпрограммы будет, безусловно, дороже, а ставка в 6,35% годовых действительно невелика, добавила она.
Микрозайм может существенно помочь самозанятому на начальном этапе деятельности или в случае необходимости замены оборудования, считает эксперт. Например, покупка современной швейной машины для швеи или духового шкафа для кондитера позволит снизить затраты, расширить ассортимент, повысить качество продукции.
При этом главная рекомендация при привлечении микрозайма – заранее составить финансовый план, чтобы оценить собственные возможности по обслуживанию и возврату кредита.
По словам эксперта отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольги Жидковой, программа выглядит интересной, а главное – является целевой. Многие банки с опаской смотрят на самозанятых и неохотно их кредитуют, а если и удается получить кредит, то совсем небольшой и под очень высокую ставку. Так что государственный микрозайм может стать хорошей альтернативой банковским кредитам, считает эксперт.
К плюсам программы Жидкова относит и крупную сумму финансирования, и невысокую ставку, и выдачу займа до 250 тысяч рублей без обеспечения. К тому же, есть отсрочка погашения основного долга, возможно и досрочное погашение без комиссий. Среди минусов стоит отметить относительно небольшой срок и привязанность ставки к ключевой ставке ЦБ.
«Если меры поддержки от государства будут работать так, как заявлено, мы увидим рост количества граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых. Кроме того, программа поможет уже действующим предпринимателям расширить свою деятельность», – отметила эксперт.
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