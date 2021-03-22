Как самозанятым получить государственный микрозайм в Подмосковье

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Чтобы получить займ от государства, нужно быть зарегистрированным налогоплательщиком на территории Подмосковья. Также у самозанятого не должно быть отрицательной кредитной истории за последние три года, а планируемый доход должен покрывать суммы, которые потребуются для погашения займа.

Среди других требований – поручительство супруга (если гражданин состоит в браке) и обеспечение кредита (если займ превышает сумму в 250 тысяч рублей и у заявителя нет положительной кредитной истории) – это может быть имущество, например, автомобиль.

При этом самозанятому могут отказать в приеме имущества в качестве залога, залоговая стоимость которого менее 40 тысяч рублей или его возраст превышает минимальный срок

полезного использования (согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»). Также залогом не может выступать недвижимое имущество, которое является единственным жильем собственника, а также с проживающими (зарегистрированными) в нем лицами.

Наконец, займ не выдадут, если в момент обращения за ним гражданин проходит процедуру банкротства, а также если сдает в аренду жилую недвижимость как самозанятый.

Ограничение действует и по количеству займов: не более двух одному лицу.

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