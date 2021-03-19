РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в пятницу увеличилась до максимального значения 60 сантиметров, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. В пятницу дежурными сменами спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша не выявлено ни одного человека. Это не первый, но закономерный случай за все время мониторинга, особенно по отношению к акватории Гнилуши.

«Трудно сказать, где именно в этот раз спасатели ПСО-17 производили замер толщины льда на Пахре, но его величина составила максимальное значение за все время мониторинга акваторий рек в районах выезда спасательных формирований Подольского ТУ – 60 сантиметров. Вдоль береговой черты деревни Житнево в узкости Гнилуши, где ледяной наст сплошь и рядом заменили полыньи, льда не обнаружено», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления не выявлено.