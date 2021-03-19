РИАМО - 19 мар. Три человека погибли после взрыва в девятиэтажном жилом доме в Химках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Погибло 3 человека, еще 4 пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи», - уточнили в пресс-службе.

Между тем, по данным администрации Химок, в результате инцидента пострадали семь человек. Среди погибших есть ребенок.

На месте работают 8 бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация.

ЧП произошло утром в пятницу на улице Зеленой, 16. После хлопка начался пожар, перекрытия обрушились до 7 этажа. Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома в Химках, а также разобраться в причинах произошедшего взрыва.