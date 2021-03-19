РИАМО - 19 мар. Киевский вокзал в столице переходит на сквозную нумерацию путей с 1 апреля 2021 года, пассажирам станет удобнее ориентироваться, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Нумерация будет проводиться слева направо – с 1 по 12. Так, 1-6 пути – для поездов дальнего следования, при этом 5 и 6 пути – для экспрессов в/из Калуги и поездов в/из Новопеределкина; 7 и 8 пути – для аэроэкспрессов; 9-12 пути – для пригородных поездов.

На вокзале висят плакаты с новой схемой нумерации. Указатели поменяют 1 апреля. Для пассажиров транслируются аудиосообщения об изменениях в навигации.

Актуальное расписание можно узнать на станциях или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Компания просит заранее планировать поездку, а также обязательно надевать маску во время нее для предотвращения распространения коронавируса.