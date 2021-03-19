РИАМО - 19 мар. В лицее № 16 оборудован пункт приема для пострадавших и жильцов подъезда, в котором произошел взрыв, сообщили в администрации городского округа Химки.

ЧП произошло в девятиэтажке на улице Зеленой, 16 утром в пятницу. После хлопка начался пожар, обрушились перекрытия на девятом, восьмом и седьмом этажах. Пострадало несколько квартир.

«Под завалами есть люди, сотрудники экстренных служб поддерживают с ними связь. Двое погибших, среди них один ребенок, один ребенок уже спасен», - сказали в администрации.

На месте работают экстренные службы и заместитель главы Химок по безопасности Александр Цуканов. Также на месте ЧП находится глава города Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил выяснить причины ЧП. Он взял ситуацию на личный контроль и поручил оказать помощь жильцам. На месте ЧП находятся зампред правительства региона Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>