РИАМО - 19 мар. За последние сутки в Подмосковье после курса лечения от коронавируса выздоровело 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628, сообщает областной оперштаб по ситуации с Сovid-19.

На данный момент в Московской области всего выявлено 225 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию скончались 5210 человек.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям региона рекомендуют остаться дома и вызвать врача. Заниматься самолечением не стоит.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса, она доступна по единому номеру 122, а также сайт, на который можно перейти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что от коронавируса в области уже привились около 350 тыс. человек.

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Текстовая трансляция

19 МАРТА

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.