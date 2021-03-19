РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. В городском округе Мытищи на встрече со старостами населенных пунктов обсудили проблемы сельских территорий, сообщается на сайте администрации горокруга.

Встреча руководителя фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа Михаила Мурзакова со старостами сельских населенных пунктов ТУ «Пироговский» прошла в режиме диалога и продлилась более часа. Социальных инициатив по развитию сельских территорий было выявлено достаточно. Каждая из них взята на депутатский контроль.

«Проблемы сельских жителей во многом отличаются от проблем горожан. Но органы местного самоуправления в Мытищах научились эффективно их решать. Интересно было узнать, насколько эффективно работает институт местного самоуправления. Важно было понять, что нужно и что можно улучшить. Проблемы есть, их достаточно много, но мы видим пути решения», - сказал Мурзаков.

Он добавил, что уже запланировано еще несколько подобных встреч. Сельских населенных пунктов на территории Мытищ много, необходимо понимать проблемные места каждого из них. Так что есть договоренность общаться на регулярной основе.

«Проект «Городская среда» политической партии «Единая Россия» не ограничивается исключительно городскими территориями. Организация открытых дискуссий для формирования предложений по совершенствованию работ по благоустройству территорий актуально и для сельской местности. Тем более, что в части из них люди проживают и в многоквартирных домах, есть целые микрорайоны городского типа», - уточняется в сообщении.