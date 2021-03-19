РИАМО - 19 мар. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 605 случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии в регионе зафиксировали 225 238 случаев Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященному ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе также умерли 25 пациентов с коронавирусом. Всего за пандемию скончались 5 210 человек.

В регионе продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал «Госуслуги» по телефону 122 и МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что от коронавирусной инфекции в регионе привились уже около 350 тыс. человек.

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Текстовая трансляция

19 МАРТА

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.