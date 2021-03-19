РИАМО - 19 мар. Прокуратура организовала проверку после взрыва в многоквартирном жилом доме в подмосковных Химках, сообщили в пресс-службе ведомства.

В девятиэтажном доме на улица Зеленая, 16 утром произошел хлопок газа и взрыв. На 8-м и 9-м этажах начался пожар, рухнули межкомнатные перегородки. В 11:30 удалось ликвидировать открытое горение. Погибли ребенок и взрослый, двое взрослых и ребенок пострадали.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», — сказали в пресс-службе.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Химкинский городской прокурор Денис Андреев. Прокуратура будет контролировать соблюдение жилищных прав жителей дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил выяснить причины ЧП. Он взял ситуацию на личный контроль и поручил оказать помощь жильцам. На месте ЧП находятся зампред правительства региона Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>