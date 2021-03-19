РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Показ спектакля «Мафиози» и конкурс капустных пирогов пройдут в театре драмы и комедии «ФЭСТ» городского округа Мытищи 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы театра.

В этот день отмечается Международный день театра. На большой сцене театра в 19:00 состоится показ спектакля «Мафиози», рассказывающего зрителю авантюрную историю, в которую попадают актеры одного театра, историю о силе театрального искусства, которому бросила вызов «всесильная мафия».

«Особенность этого показа в том, что по его окончании зрители приглашаются на Капустник, но не на концерт театральных номеров, а на капустник в первоначальном смысле этого слова – «пирог с капустой». В фойе театра будет проведен конкурс на лучший из капустных пирогов, испеченных сотрудниками «ФЭСТа», – говорится в сообщении.

Затем зрителей ждет совместное с актерами чаепитие, сопровождаемое интересными байками и общением на тему театра. Ожидается несколько номеров от приглашенных гостей. Идею подобного капустника подала добрая традиция Таганрогского театра имени Чехова, в котором ежегодно в день рождения великого драматурга для зрителей пекут большой чеховский пирог с курагой.

Среди приглашенных на это мероприятие планируется присутствие делегации театрального фестиваля «Премьера», открытие которого должно состояться несколькими часами ранее в молодежном центре «Импульс» (бывший Дворец молодежи).