РИАМО - 19 мар. Безопасность движения ж/д и автотранспорта обеспечит возведение путепроводов на Ленинградском шоссе в столице, длина участка реконструкции составит 1,5 км, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Проектом предусматривается возведение автодорожных путепроводов на 24-25 км Ленинградского шоссе и дополнительных съездов.

«После строительства новых путепроводов будет обеспечена соответствующая безопасность для автомобильного и железнодорожного движения», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что планировочными решениями предусматривается возведение путепровода на Ленинградском шоссе на пересечении с ж/д путями Октябрьской железной дороги (24 км) и возведение путепровода на пересечении с Международным шоссе (25 км).

Решение о подготовке проекта приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы под руководством мэра столицы Сергея Собянина.

Длина путепроводов составит около 1,5 км. Общественные обсуждения по проекту пройдут с 17 по 30 марта. Предложения граждан рассмотрят разработчики проектов.

Задать вопросы консультантам можно в разделе «Общественные обсуждения» на сайте проекта «Активный гражданин».

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